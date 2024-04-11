Українські військові на Донбасі ліквідували офіцера пресслужби Міністерства оборони РФ Євгена Половодова.
Що відомо про ліквідацію пресофіцера Міноборони РФ Половодова
Як повідомив український журналіст Денис Казанський, це сталося під Кремінною Сєвєродонецького району Луганської області.
Про його смерть також повідомили пропагандистські ЗМІ. Там зазначили, що майор та офіцер пресслужби Міноборони зі знімальною групою потрапили під обстріл в Кремінній.
Як повідомив Інститут масової інформації, судячи з фото Артема Юндаса, оприлюдненого в телеграм-каналі пропагандистів, він носить бронежилет і шолом зеленого кольору. Також пропагандисти оприлюднили момент обстрілу, на якому Артем Юндас не тільки в зелених шоломі та бронежилеті, а й у камуфльованому одязі.
За словами директорки ІМІ Оксани Романюк, це "неприпустимо для журналістів і прирівнює їх до комбатантів". Шолом та бронежилет мають відрізнятися кольором від військових, наприклад бути синього кольору.
Половодову, який був старшим пресофіцером угруповання військ "Захід", було 33 роки. З 2015 року він служив офіцером підрозділу інформзабезпечення у Воронежі, а 2021-го — у Сирії.
Що відомо про втрати армії РФ за 11 квітня
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 810 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7137 (+5) од;
бойових броньованих машин — 13 679 (+12) од.;
артилерійських систем — 11 452 (+48) од.;
РСЗВ — 1040 од.;
засоби ППО — 754 од. (+1);
літаків — 347 од.;
гелікоптерів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9104 од. (+34);
крилатих ракет — 2069 од. (+2);
кораблів/катерів — 26 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 15 298 (+50) од.;
спеціальної техніки — 1882 (+6) од.
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