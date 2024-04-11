Що відомо про ліквідацію пресофіцера Міноборони РФ Половодова

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, це сталося під Кремінною Сєвєродонецького району Луганської області.

Під Кремінною знищено російського пропагандиста, майора пресслужби Міноборони РФ Євгена Половодова, — йдеться у повідомленні журналіста. Поширити

Про його смерть також повідомили пропагандистські ЗМІ. Там зазначили, що майор та офіцер пресслужби Міноборони зі знімальною групою потрапили під обстріл в Кремінній.

Як повідомив Інститут масової інформації, судячи з фото Артема Юндаса, оприлюдненого в телеграм-каналі пропагандистів, він носить бронежилет і шолом зеленого кольору. Також пропагандисти оприлюднили момент обстрілу, на якому Артем Юндас не тільки в зелених шоломі та бронежилеті, а й у камуфльованому одязі.

За словами директорки ІМІ Оксани Романюк, це "неприпустимо для журналістів і прирівнює їх до комбатантів". Шолом та бронежилет мають відрізнятися кольором від військових, наприклад бути синього кольору.

Нагадаємо, що на окупованих територіях України не працюють незалежні медіа. Окуповуючи громади, росіяни нищили редакції українських медіа катували та переслідували журналістів, — зазначає ІМІ. Поширити

Половодову, який був старшим пресофіцером угруповання військ "Захід", було 33 роки. З 2015 року він служив офіцером підрозділу інформзабезпечення у Воронежі, а 2021-го — у Сирії.

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Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 810 російських загарбників, а з техніки знищено: