В ВСУ подтвердили попадание в пункт управления группировки войск РФ в Луганске

Силы обороны Украины 13 апреля поразили в оккупированном Луганске пункт управления группировки войск «Центр» армии РФ.
ВСУ поразили врага в оккупированном Луганске
Удар подтвердили в Страткоме ВСУ.
Об ударе по Луганску сообщалось 13 апреля днем. Оккупационные власти сообщали о поражении предприятия «Завод Машиностроительный 100».
По словам источника Донбасс.Реалии, там «был ремонт военной техники и расположение личного состава армии РФ».
Ситуация на оккупированной Луганской области
По данным начальника Луганской ОВА Артема Лысогора, за последние сутки боевые действия шли в районе Белогоровки.
Там Силы обороны ежесуточно отбивают по несколько атак россиян. На других участках столкновения враг непрерывно применяет минометы и артиллерию. В частности, вблизи Макеевки и Невского.
По Невскому нанесен удар по реактивной системе залпового огня. Также оккупанты задействовали там не менее 17 БПЛА.
В Новолюбовке зафиксировали последствия разрушения жилья.
Такод, как отметили в ОВА, 99% средств, которые должны обеспечить получение лекарств по льготным рецептам, в частности, бесплатно, в так называемой «ЛНР» в прошлом году не использовали.
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