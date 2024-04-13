В ВСУ подтвердили попадание в пункт управления группировки войск РФ в Луганске
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ подтвердили попадание в пункт управления группировки войск РФ в Луганске

СтратКом ВСУ
В ВСУ подтвердили попадание в пункт управления группировки войск РФ в Луганске
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Силы обороны Украины 13 апреля поразили в оккупированном Луганске пункт управления группировки войск «Центр» армии РФ.

ВСУ поразили врага в оккупированном Луганске

Удар подтвердили в Страткоме ВСУ.

Об ударе по Луганску сообщалось 13 апреля днем. Оккупационные власти сообщали о поражении предприятия «Завод Машиностроительный 100».

По словам источника Донбасс.Реалии, там «был ремонт военной техники и расположение личного состава армии РФ».

Ситуация на оккупированной Луганской области

По данным начальника Луганской ОВА Артема Лысогора, за последние сутки боевые действия шли в районе Белогоровки.

Там Силы обороны ежесуточно отбивают по несколько атак россиян. На других участках столкновения враг непрерывно применяет минометы и артиллерию. В частности, вблизи Макеевки и Невского.

По Невскому нанесен удар по реактивной системе залпового огня. Также оккупанты задействовали там не менее 17 БПЛА.

В Новолюбовке зафиксировали последствия разрушения жилья.

Такод, как отметили в ОВА, 99% средств, которые должны обеспечить получение лекарств по льготным рецептам, в частности, бесплатно, в так называемой «ЛНР» в прошлом году не использовали.

Из-за бездействия местного минздрава населения, которое на протяжении многих лет становилось участником программы реимбурсации, вынуждено было покупать необходимые для жизни медицинские препараты за свой счет. Выбор им не оставили.

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