В Крыму и Луганске раздаются мощные взрывы — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Крыму и Луганске раздаются мощные взрывы — видео

Новая "бавовна" в Луганске
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Источник:  online.ua

Днем 13 апреля в оккупированном Россией украинском Луганске прогремели несколько громких взрывов. Кроме того, вражеская ПВО работает в Крыму.

Новая "бавовна" в Луганске. Что известно

Российские захватчики утверждают, что якобы удар по оккупированному Луганску наносился авиацией с использованием нового типа ракет.

Кроме того, указано, что зафиксировано по меньшей мере 2 ракетных удара.

Также сообщает о громких взрывах в оккупированном россиянами Крыме.

По предварительным данным, работает вражеская ПВО.

В районе Керчи сработало «Пе-Ве-О», Крымский мост перекрыт, - сообщают телеграмм-каналы.

Также местные жители заявляют, что заметили в небе возле Крымского моста самолет, однако не знают, был ли он украинским.

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