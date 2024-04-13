У Криму та Луганську лунають потужні вибухи — відео

Удень 13 квітня в окупованому Росією українському Луганську прогриміли кілька гучних вибухів. Окрім того, ворожа ППО працює у Криму.

Нова “бавовна” в Луганську. Що відомо

Російські загарбники стверджують, що нібито удар по окупованому Луганську наносився авіацією з використанням нового типу ракет.

Окрім того, вказано, що зафіксовано щонайменше 2 ракетних удари.

Також повідомляє про гучні вибухи в окупованому росіянами Криму.

За попередніми даними, працює ворожа ППО.

В районі Керчі спрацювало «Пе-Ве-О», Кримський міст перекритий, - повідомляють телеграм-канали. Поширити

Також місцеві мешканці заявляють, що помітили у небі біля Кримського мосту літак, однак не знають, чи був він українським.

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