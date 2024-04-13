У ЗСУ підтвердили влучання в пункт управління угруповання військ РФ в Луганську
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ підтвердили влучання в пункт управління угруповання військ РФ в Луганську

СтратКом ЗСУ
Луганськ

Сили оборони України 13 квітня уразили в окупованому Луганську пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.

ЗСУ уразили ворога в окупованому Луганську

Удар підтвердили у Страткомі ЗСУ.

Про удар по Луганську повідомлялося 13 квітня вдень. Окупаційна влада повідомляла про ураження підприємства «Завод Машинобудівний 100».

За словами джерела Донбас.Реалії, там «був ремонт військової техніки та розташування особового складу армії РФ».

Ситуація на окупованій Луганщині

За даними начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, за останню добу бойові дії точилися в районі Білогорівки.

Там Сили оборони щодоби відбивають по декілька атак росіян. На інших ділянках лінії зіткнення ворог безперервно застосовує міномети та артилерію. Зокрема, поблизу Макіївки та Невського.

По Невському завдано удар з реактивної систем залпового вогню. Також окупанти задіяли там щонайменше 17 БПЛА.

У Новолюбівці зафіксували наслідки руйнування житла.

Такод, як зазначили в ОВА, 99% коштів, які мали забезпечити отримання ліків за пільговими рецептами, зокрема, безкоштовно, у так званій «ЛНР» минулоріч не використали.

Через бездіяльність місцевого «мінздраву» населення, яке упродовж багатьох років ставало учасником програми реімбурсації, вимушено було купувати необхідні для життя медичні препарати за власний рахунок. Вибору їм не залишили.

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