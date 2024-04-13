У ЗСУ підтвердили влучання в пункт управління угруповання військ РФ в Луганську

ЗСУ уразили ворога в окупованому Луганську

Удар підтвердили у Страткомі ЗСУ.

Про удар по Луганську повідомлялося 13 квітня вдень. Окупаційна влада повідомляла про ураження підприємства «Завод Машинобудівний 100».

За словами джерела Донбас.Реалії, там «був ремонт військової техніки та розташування особового складу армії РФ».

Ситуація на окупованій Луганщині

За даними начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, за останню добу бойові дії точилися в районі Білогорівки.

Там Сили оборони щодоби відбивають по декілька атак росіян. На інших ділянках лінії зіткнення ворог безперервно застосовує міномети та артилерію. Зокрема, поблизу Макіївки та Невського.

По Невському завдано удар з реактивної систем залпового вогню. Також окупанти задіяли там щонайменше 17 БПЛА.

У Новолюбівці зафіксували наслідки руйнування житла.

Такод, як зазначили в ОВА, 99% коштів, які мали забезпечити отримання ліків за пільговими рецептами, зокрема, безкоштовно, у так званій «ЛНР» минулоріч не використали.