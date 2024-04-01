В окупованому злочинною армією РФ Старобільську на Луганщині підірвали автівку з колаборантом Валерієм Чайкою.

Що відомо про підривки автівки із колаборантом Чайкою у Старобільську

Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ та так званий “керівник” окупаційної адміністрації Старобільська Володимир Чєрнев, Чайка загинув внаслідок підриву його автівки.

За інформацією окупаційних російських джерел, автівку Чайки підірвали о 13:30 біля "Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету".

Окупанти також повідомляють, що Чайка обіймав посаду заступника керівника "Центру з обслуговування освітніх організацій".

Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео з місця підриву автомобіля.

Що відомо про колаборанта Чайку

Валерій Чайка у 2010 році обирався депутатом Старобільської міськради від "Партії регіонів".

У 2022 році Чайка перейшов на бік ворога, його призначили "радником голови адміністрації Старобільського району "ЛНР".

Минулого року СБУ оголосила йому підозру за фактом колабораційної діяльності. Обвинувальний акт щодо Чайки було скеровано до суду.

СБУ оголосила підозру кремлівській пропагандистці Симоньян

Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців, — зазначають представники СБУ. Поширити

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Зокрема Симоньян закликала до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Ворожа "ведуча" регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів на власному Telegram-каналі та в ефірах російських телеканалів.

Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного пропагандиста РФ — Володимира Соловйова.