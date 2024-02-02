Суд арештував нерухомість колаборанта Царьова на майже пів мільярда грн

Що відомо про арешт нерухомості Олега Царьова

Загальна вартість арештованого майна — 460,6 млн грн. Ідеться про квартиру в центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» і музей «Садиба княгині Барятинської», де зараз проживає Царьов. Блокування активів Царьова дозволить запобігти їх перереєстрації на інших людей.

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф — тобто він сплачує податки до росії. Також Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських обʼєктів — гроші він сплачує безпосередньо на рахунки Росгвардії.

Тож СБУ повідомила Царьову про ще одну підозру — за фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України, — зазначили в СБУ. Поширити

Що відомо про колаборанта Царьова

Наприкінці червня 2014 року Царьов втік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Царьов перетнув державний кордон України та заїхав на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб допомагати російським окупантам.

Зокрема, у тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району він з іншими колаборантами записував інтервʼю для російських пропагандистів і розповідав про російських солдатів як про «визволителів від нацизму».

3 травня 2022 року Україна заочно засудила Царьова до 12 років вʼязниці. Його визнали винним у публічних закликах до сепаратизму і до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу. У травні 2023 року Царьов отримав підозру в державній зраді — саме він передав росіянам дані про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

У жовтні 2023 року Царьов пережив замах. У нього стріляли в санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму. Замах на колаборанта був спецоперацією Служби безпеки України.