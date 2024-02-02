Суд арестовал недвижимость коллаборанта Царева почти на полмиллиарда грн

Что известно об аресте недвижимости Олега Царева

Общая стоимость арестованного имущества - 460,6 млн грн. Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму.

В частности, речь идет о санатории «Кирова» и музее «Усадьба княгини Барятинской», где сейчас проживает Царев. Блокировка активов Царева позволит предотвратить их перерегистрацию на других людей.

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ — то есть он платит налоги в Россию. Также Царев заключил договор с подразделением Росгвардии по монтажу и обслуживанию технических средств охраны двух крымских объектов — деньги он платит непосредственно на счета Росгвардии.

Так что СБУ сообщила Цареву о еще одном подозрении — за финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины, — отметили в СБУ. Поделиться

Что известно о коллаборанте Цареве

В конце июня 2014 Царев сбежал на оккупированный Донбасс, где стал спикером «парламента союза народных республик» — органа пророссийских боевиков, который должен был объединить «парламенты» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину Царев пересек государственную границу Украины и заехал на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы помогать российским оккупантам.

В частности, во временно оккупированном селе Катюжанка Вышгородского района он с другими коллаборантами записывал интервью для российских пропагандистов и рассказывал о русских солдатах как о «освободителях от нацизма».

3 мая 2022 года Украина заочно приговорила Царева к 12 годам тюрьмы. Его признали виновным в публичных призывах к сепаратизму и к насильственной смене власти и свержению конституционного строя. В мае 2023 Царев получил подозрение в государственной измене — именно он передал россиянам данные о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

В октябре 2023 года Царев пережил покушение. В него стреляли в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. Покушение на коллаборанта было спецоперацией Службы безопасности Украины.