На оккупированной Луганщине взорвали автомобиль с коллаборантом Чайкой
Категория
Украина
Дата публикации

На оккупированной Луганщине взорвали автомобиль с коллаборантом Чайкой

Подрыв авто
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Источник:  online.ua

В оккупированном преступной армией РФ Старобельске в Луганской области взорвали автомобиль с коллаборантом Валерием Чайкой.

Что известно о подрывках автомобиля с коллаборантом Чайкой в Старобельске

Как сообщают пропагандистские российские СМИ и так называемый "руководитель" оккупационной администрации Старобельска Владимир Чернев, Чайка погиб в результате подрыва его автомобиля.

По информации оккупационных российских источников, автомобиль Чайки взорвали в 13:30 возле "Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета".

Оккупанты также сообщают, что Чайка занимал должность заместителя руководителя "Центра по обслуживанию образовательных организаций".

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео с места подрыва автомобиля.

Что известно о коллаборанте Чайке

Валерий Чайка в 2010 году избирался депутатом Старобельского горсовета от Партии регионов.

В 2022 году Чайка перешел на сторону врага, его назначили "советником главы администрации Старобельского района "ЛНР".

В прошлом году СБУ объявила ему подозрение по факту коллаборационной деятельности. Обвинительный акт по Чайке был направлен в суд.

СБУ объявила подозрение кремлевской пропагандистке Симоньян

Служба безопасности задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, призывавшей к геноциду украинцев, отмечают представители СБУ.

По данным следствия, она одним из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.

В частности, Симоньян призвала к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.

Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Враждебная "ведущая" регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном Telegram-канале и в эфирах российских телеканалов.

В первую очередь, речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного пропагандиста РФ — Владимира Соловьева.

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