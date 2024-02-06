Россияне планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных – ЦНС

РФ хотела обменять коллаборантов на своих пленных

Как отмечается, активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к массиву данных российской пенитенциарной службы на ТОТ Луганщины, из которого известно о планах россиян обменять заключенных коллаборантов на своих пленных.

Из этих данных следует, что прокуратура РФ обращалась к начальнику службы на временно оккупированных территориях по поводу предоставления списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборантов.

Интересно, что в перечне среди тех, кто уже давно находится в углах российских тюрем из-за внутренних разборок окупантов, есть и те, об аресте которых официально не сообщалось и недавнего времени они официально были на свободе, — констатируют в Центре. Поделиться

Что известно об обмене пленными

31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулось 207 украинцев.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, среди вернувшихся домой украинцев — воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди воинов есть и защитники Мариуполя, которые были на "Азовстале", острова Змеиный, а также воевавшие на ряде направлений. Старшему из освобожденных воинов 61 год, а младшему вскоре исполнится 21. В частности, домой вернулись:

95 воинов ВСУ;

56 нацгвардейцев;

26 пограничников;

29 воинов Территориальной обороны;

1 представитель Национальной полиции.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 31 января прошел 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.