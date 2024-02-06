Россияне планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных – ЦНС

Оккупанты планировали обменять коллаборантов на своих пленных. Появились документы, подтверждающие эти намерения россиян.
РФ хотела обменять коллаборантов на своих пленных
Как отмечается, активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к массиву данных российской пенитенциарной службы на ТОТ Луганщины, из которого известно о планах россиян обменять заключенных коллаборантов на своих пленных.
Из этих данных следует, что прокуратура РФ обращалась к начальнику службы на временно оккупированных территориях по поводу предоставления списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборантов.
Что известно об обмене пленными
31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулось 207 украинцев.
Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, среди вернувшихся домой украинцев — воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди воинов есть и защитники Мариуполя, которые были на "Азовстале", острова Змеиный, а также воевавшие на ряде направлений. Старшему из освобожденных воинов 61 год, а младшему вскоре исполнится 21. В частности, домой вернулись:
95 воинов ВСУ;
56 нацгвардейцев;
26 пограничников;
29 воинов Территориальной обороны;
1 представитель Национальной полиции.
По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 31 января прошел 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.
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