Обмен 31 января. 40 раненых и тяжелобольных бойцов вернулись в Украину — ГУР

Состояние возвращенных 31 января из российского плена военнослужащих разное: в зависимости от предыдущих мест содержания, от того, откуда их доставляли.

Среди обменянных сегодня пленных было 40 человек в тяжелом состоянии – Юсов

Среди тех, кто сегодня вернулся из российского плена – 40 раненых и тяжелобольных военнослужащих, их сразу забрали «скорые».

Об этом отметил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Состояние возвращенных военнослужащих разное в зависимости от предыдущих мест содержания, от того, откуда их доставляли. Среди них было 40 раненых и тяжелобольных. Их сразу забрали скорые. Плен – это всегда сложно. Когда мы говорим о государстве-агрессоре, это точно не о европейском представлении о соблюдении правил содержания военнопленных, – сказал Юсов. Поделиться

Он заверил, что реабилитация возвращенных пленных будет тщательной и будет соответствовать всем международным и украинским протоколам.

Представитель ГУР отметил, что сегодняшний обмен – это завершение обмена 24 января, за исключением списка из 65 человек, который обнародовала Россия вроде бы погибших. По его словам, все остальные из списка 24 числа вернулись.

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Он отметил, что 207 вернувшихся защитников это мужчины, среди пленных не было женщин и гражданских. Но, по словам Юсова, работа в этом направлении тоже продолжается.

Кроме того, представитель ГУР поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за помощь в обмене.

Россия ввела Украину в заблуждение по отношению к военнопленным – ГУР

Указанных Россией украинских военных из списка пассажиров российского самолета Ил-76, упавшего над Белгородской областью 24 января, при обмене 31 января не было.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "Голосу Америки".

Как сообщалось, утром в среду, 24 января, под российским Белгородом упал самолет Ил-76, на борту которого, по сообщениям российских СМИ, могли находиться украинские военнопленные.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту российского самолета Ил-76, и считают, что ситуация может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. При этом в ГУР подтвердили, что 24 января должен был состояться несостоявшийся обмен пленными.

Как отметили в ГУР, Украина со своей стороны выполнила все договоренности для подготовки обмена, и российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности. "В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных", - заявили в разведке .