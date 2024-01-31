Обмін 31 січня. 40 поранених і важкохворих бійців повернулися до України — ГУР

Стан повернутих 31 січня з російського полону військовослужбовців різний: залежно від попередніх місць утримання, від того, звідки їх доставляли.

Серед обміняних сьогодні полонених було 40 осіб у важкому стані – Юсов

Серед тих, хто сьогодні повернувся з російського полону, – 40 поранених і важкохворих військовослужбовців, їх одразу забрали «швидкі».

Про це зазначив в ефірі телемарафону «Єдині новини» представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Стан повернутих військовослужбовців різний залежно від попередніх місць утримання, від того, звідки їх доставляли. Серед них було 40 поранених і важкохворих. Їх одразу забрали «швидкі». Полон – це завжди складно. Коли ми говоримо про державу-агресорку, це точно не про європейське уявлення щодо дотримання правил утримання військовополонених, – сказав Юсов. Поширити

Він запевнив, що реабілітація повернутих полонених буде ретельною і відповідатиме всім міжнародним та українським протоколам.

Представник ГУР зауважив, що сьогоднішній обмін – це завершення обміну 24 січня, за винятком списку з 65 осіб, який оприлюднила Росія як начебто загиблих. За його словами, всі інші зі списку 24 числа – повернулись.

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Він зазначив, що 207 оборонців, які повернулись, це чоловіки, серед полонених не було жінок і цивільних. Але, за словами Юсова, робота у цьому напрямку також триває.

Крім того, представник ГУР подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу щодо обміну.

Росія ввела Україну в оману щодо військовополонених – ГУР

Зазначених Росією українських військових зі списку пасажирів російського літака Іл-76, який впав над Бєлгородською областю 24 січня, при обміні 31 січня не було.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "Голосу Америки".

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважають, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. При цьому в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

Як наголосили в ГУР, Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. "Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених", - заявили в розвідці.