Обмін 31 січня. 40 поранених і важкохворих бійців повернулися до України — ГУР

Стан повернутих 31 січня з російського полону військовослужбовців різний: залежно від попередніх місць утримання, від того, звідки їх доставляли.
Серед обміняних сьогодні полонених було 40 осіб у важкому стані – Юсов
Серед тих, хто сьогодні повернувся з російського полону, – 40 поранених і важкохворих військовослужбовців, їх одразу забрали «швидкі».
Про це зазначив в ефірі телемарафону «Єдині новини» представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Він запевнив, що реабілітація повернутих полонених буде ретельною і відповідатиме всім міжнародним та українським протоколам.
Представник ГУР зауважив, що сьогоднішній обмін – це завершення обміну 24 січня, за винятком списку з 65 осіб, який оприлюднила Росія як начебто загиблих. За його словами, всі інші зі списку 24 числа – повернулись.
Він зазначив, що 207 оборонців, які повернулись, це чоловіки, серед полонених не було жінок і цивільних. Але, за словами Юсова, робота у цьому напрямку також триває.
Крім того, представник ГУР подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу щодо обміну.
Росія ввела Україну в оману щодо військовополонених – ГУР
Зазначених Росією українських військових зі списку пасажирів російського літака Іл-76, який впав над Бєлгородською областю 24 січня, при обміні 31 січня не було.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "Голосу Америки".
Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважають, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. При цьому в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.
Як наголосили в ГУР, Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. "Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених", - заявили в розвідці.
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