Як виглядає машинобудівний завод в Луганську після удару ЗСУ — зʼявилися супутникові знімки

З’явилися знімки наслідків авіаудару по окупованому Луганську

Знімки були зроблені 14 квітня. На них можна побачити пошкодження на щонайменше одній будівлі заводу.

За допомогою оприлюднених відео після удару в Луганську проєкт "Донбасс Реалии" встановив, що уражено було саме вищезгадане підприємство. Пізніше удар по заводу підтвердило джерело журналістів у Луганську.

Зазначається, що на ньому ворог ремонтував техніку, а також там знаходився особовий склад армії Росії.

Що цьому передувало

Вибухи в Луганську пролунали вдень 13 квітня, після чого над містом піднявся стовп диму. Очевидці стверджували про щонайменше два потужних вибухи.

Окупаційна влада повідомляла про ураження підприємства «Завод Машинобудівний 100».

За словами джерела Донбас.Реалії, там «був ремонт військової техніки та розташування особового складу армії РФ».

У цей же день у Повітряних силах підтвердили ураження ворожого пункт управління "Центр" в окупованому Луганську.