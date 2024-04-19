Удар Росії по центру Дніпра — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар Росії по центру Дніпра — є загиблі та постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро

Вранці 19 квітня російські загарбники влучили ракетою у житловий будинок біля Центрального залізничного вокзалу у Дніпрі. За попередніми даними, загинули 2 людей та 15 дістали поранення, також є загиблі у Синельниковому.

Атака РФ на Дніпро. Що наразі відомо

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у місті, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

Наразі відомо про 2 загиблих та 15 поранених.

На удар одразу відреагував мер Дніпра Борис Філатов.

Він звернув увагу на те, що влучання відбулося у "самісінькому центрі міста".

Самісінький центр міста. Цивільні люди. Постраждалих вже девʼять. На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно, - зазначив він.

У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один − важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 — пошкоджені, — додає Сергій Лисак.

За словами очільника ОВА, вкрай важкими були ніч та ранок. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 — вночі. Деталі щодо цього — згодом. На жаль, є й влучання, − зазначив Сергій Лисак.

Росія влаштувала нову масовану атаку на Україну

В ніч на 19 квітня країна-агресорка РФ знову почала бити ракетами по Україні.

По всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до 6.15.

Окрім цього, російські загарбники атакували українські міста та села "Шахедами".

Ворог атакував Кривий Ріг ракетами та ударними дронами. У небі над областю було збито близько 10 ракет. Але є влучення в інфраструктурний об'єкт міста, виникла пожежа.

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