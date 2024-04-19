Удар Росії по центру Дніпра — є загиблі та постраждалі

Вранці 19 квітня російські загарбники влучили ракетою у житловий будинок біля Центрального залізничного вокзалу у Дніпрі. За попередніми даними, загинули 2 людей та 15 дістали поранення, також є загиблі у Синельниковому.
Атака РФ на Дніпро. Що наразі відомо
Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у місті, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.
Наразі відомо про 2 загиблих та 15 поранених.
На удар одразу відреагував мер Дніпра Борис Філатов.
Він звернув увагу на те, що влучання відбулося у "самісінькому центрі міста".
За словами очільника ОВА, вкрай важкими були ніч та ранок. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.
Росія влаштувала нову масовану атаку на Україну
В ніч на 19 квітня країна-агресорка РФ знову почала бити ракетами по Україні.
По всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до 6.15.
Окрім цього, російські загарбники атакували українські міста та села "Шахедами".
Ворог атакував Кривий Ріг ракетами та ударними дронами. У небі над областю було збито близько 10 ракет. Але є влучення в інфраструктурний об'єкт міста, виникла пожежа.
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