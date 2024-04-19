Удар Росії по центру Дніпра — є загиблі та постраждалі

Вранці 19 квітня російські загарбники влучили ракетою у житловий будинок біля Центрального залізничного вокзалу у Дніпрі. За попередніми даними, загинули 2 людей та 15 дістали поранення, також є загиблі у Синельниковому.

Атака РФ на Дніпро. Що наразі відомо

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у місті, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

Наразі відомо про 2 загиблих та 15 поранених.

На удар одразу відреагував мер Дніпра Борис Філатов.

Він звернув увагу на те, що влучання відбулося у "самісінькому центрі міста".

Самісінький центр міста. Цивільні люди. Постраждалих вже девʼять. На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно, - зазначив він. Поширити

У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один − важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 — пошкоджені, — додає Сергій Лисак. Поширити

За словами очільника ОВА, вкрай важкими були ніч та ранок. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 — вночі. Деталі щодо цього — згодом. На жаль, є й влучання, − зазначив Сергій Лисак. Поширити

Росія влаштувала нову масовану атаку на Україну

В ніч на 19 квітня країна-агресорка РФ знову почала бити ракетами по Україні.

По всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до 6.15.

Окрім цього, російські загарбники атакували українські міста та села "Шахедами".