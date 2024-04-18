Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Літак

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів РЕБ окупантів.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 18.04.2024 щодо російського вторгнення

Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з РСЗВ.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 7 марних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів РЕБ окупантів.

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