ЗСУ знищили понад 700 окупантів, 15 артсистем та 4 танки

За минулу добу між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 68 бойових зіткнень. Війська РФ втратили 710 солдат, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем.

Удари Сил оборони по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Лиманському напрямку ворог 9 разів атакував позиції українських захисників в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбито 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.