У ЗСУ створять нову окрему штурмову частину із бійців ДУК

У складі ЗСУ з’явиться нова окрема штурмова частина, яку виділять зі штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ДУК ("Добровольчого українського корпусу").
Чому створюють нову частину
Сухопутні війська ЗСУ повідомляють, що проводять постійну роботу для вдосконалення організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування.
Це робиться із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій, та має на меті підвищити стійкість оборони.
У Сухопутних військах зазначають, що «другої спроби» російські загарбники нам не дарують.
Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ.
Військові повідомили, що враховуючи сказане, було прийнято рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.
Там зазначили, що подібні реорганізації тривають постійно та робляться для посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України.
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