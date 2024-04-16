У ЗСУ створять нову окрему штурмову частину із бійців ДУК

У складі ЗСУ з’явиться нова окрема штурмова частина, яку виділять зі штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ДУК ("Добровольчого українського корпусу").

Чому створюють нову частину

Сухопутні війська ЗСУ повідомляють, що проводять постійну роботу для вдосконалення організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування.

Це робиться із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій, та має на меті підвищити стійкість оборони.

У Сухопутних військах зазначають, що «другої спроби» російські загарбники нам не дарують.

Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ.

Наш ворог має більше ресурсів та не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм наших воїнів та боєздатність підрозділів. Поширити

Військові повідомили, що враховуючи сказане, було прийнято рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

Там зазначили, що подібні реорганізації тривають постійно та робляться для посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України.