ЗСУ ліквідували двох російських командирів — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували двох російських командирів — фото

армія РФ
Джерело:  online.ua

Безповоротні офіцерські втрати армії РФ станом на 16 квітня знову зросли. Ворог недорахувався ще двох своїх командирів завдяки успішним діям українських  захисників.

ЗСУ продовжують нищити особовий склад російських військ

Як повідомив у своєму телеграм-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), українські воїни ліквідували командира десантно-штурмової роти Владислав Ейхвальд, який мав звання молодший лейтенант.

Окрім того, вдалося “мінусанути” капітана Кадиргулова Ільміра, який командував штурмовим батальйоном 3 мотострілецької дивізії 245 полку.

...успішно демобілізовані: офіцер... Козлов Андрій; ...лейтенант Кузнєцов Владислав..., — додав "Штірліц".

Втрати армії РФ станом на 16 квітня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 455 340 (+920) осіб,

  • танків − 7 189 (+9) од,

  • бойових броньованих машин − 13 809 (+13) од,

  • артилерійських систем − 11 609 (+16) од,

  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,

  • засобів ППО − 759 (+1) од,

  • літаків − 347 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 277 (+11) од,

  • крилатих ракет − 2 092 (+0) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 563 (+53) од,

  • спеціальної техніки − 1 908 (+0) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 16 квітня на фронті відбулося 104 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.

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