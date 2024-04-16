ВСУ ликвидировали двух российских командиров — фото

Безвозвратные офицерские потери армии РФ по состоянию на 16 апреля снова возросли. Враг недосчитался еще двух своих командиров благодаря успешным действиям украинских защитников.

ВСУ продолжают уничтожать личный состав российских войск

Как сообщил в своем телеграмм-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), украинские воины ликвидировали командира десантно-штурмовой роты Владислав Эйхвальд, который имел звание младший лейтенант.

Кроме того, удалось “минусануть” капитана Кадыргулова Ильмира, командовавшего штурмовым батальоном 3 мотострелковой дивизии 245 полка.

...успешно демобилизованы: офицер... Козлов Андрей; ...лейтенант Кузнецов Владислав..., — добавил "Штирлиц". Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 16 апреля 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 455 340 (+920) человек,

танков − 7 189 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 13 809 (+13) ед,

артиллерийских систем − 11 609 (+16) ед,

РСЗО − 1 046 (+0) ед,

средств ПВО − 759 (+1) ед,

самолетов − 347 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9277 (+11) ед,

крылатых ракет − 2 092 (+0) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 15 563 (+53) ед,

специальной техники — 1 908 (+0) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, 16 апреля на фронте произошло 104 боевых столкновения.

В общем, враг нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.