ВСУ вернули часть позиций под Донецком — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вернули часть позиций под Донецком — аналитики

Военный ВСУ
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Источник:  ISW

Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), ВСУ в результате серии успешных контратак вернули утраченные позиции в юго-западной части Новомихайловки в районе оккупированного Россией Донецка.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Аналитики отмечают, что украинские пограничники продолжают отражать попытки проникновения ДРГ оккупационной армии РФ на территорию Сумской области.

В течение 15 апреля позиционные бои продолжались близ Кременной, к западу от Кременной у Тернов и к югу от Кременной у Белогоровки.

В то же время преступная армия РФ проводит наступление к северо-востоку от Бахмута близ Северского.

Аналитики со ссылкой на геолокационные данные по состоянию на 9 апреля отмечают, что отдельные подразделения российских окупантов продвигались к северо-западу от Веселого, что к северу от Бахмута и к югу от Северского.

Позиционные бои также продолжались северо-восточнее Бахмута и восточнее Северского в районе Спорного и Веселого.

При этом российские военкоры заявляют о продвижении в районе Временного Яра в течение 15 апреля.

Однако у аналитиков нет подтвержденных доказательств изменений линии фронта.

По утверждениям российских военкоров, оккупанты якобы продвинулись в микрорайоне Канал в восточной части Временного Яра.

Один российский блоггер утверждал, что оккупанты продвинулись на 300 метров на восточной окраине Временного Яра.

Российские источники утверждали, что захватчики продвинулись вблизи заповедника Ступки-Голубовские 2, к югу от микрорайона Канал, и что войска РФ также наступали возле Богдановки, северо-восточнее Временного Яра, Калиновки, севернее Временного Яра, и Ивановского, юго-восточнее от Временного Яра.

Аналитики не подтверждают эти заявления.

Однако в юго-восточной части Временного Яра продолжались позиционные бои, вблизи микрорайона Новый, в микрорайоне Канал, юго-восточнее Временного Яра вблизи Ивановского, Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки и к югу от Временного Яра возле Нью-Йорка.

По словам спикера ОСУВ "Хортица" подполковника Назара Волошина, российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр, ведя наступление из района Богдановки и Ивановского.

Аналитики также фиксируют продвижение российских окупантов в районе Авдеевки.

Отмечается, что 15 апреля захватчики продвинулись в центре Семеновки.

Согласно геолокационным кадрам по состоянию на 14 апреля, российские захватчики продвинулись к юго-востоку от Новобахмутовки.

Россияне утверждают, что вроде бы приближаются к окрестностям Очеретино.

Российские блоггеры также утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Уманского, к западу от Авдеевки, и к северу от Бердичев, к юго-западу от Авдеевки.

Однако у аналитиков нет подтверждений этим заявлениям.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки; к западу от Авдеевки возле Уманского, Бердичи, Семеновки; юго-западнее Авдеевки вблизи Первомайского и Нетайлового.

В то же время украинские военные и российские оккупанты ведут наступательные действия на запад и юго-запад от оккупированного Донецка.

ВСУ возобновили позиции в юго-западной Новомихайловке.

Между тем русские оккупанты продвинулись к юго-востоку от Красногоровки и в северо-западную часть Победы.

Позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

15 апреля на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на линии столкновения не последовало.

Позиционные бои продолжались к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайорского и юго-западнее Великой Новоселки в районе Приютного.

Что известно о ситуации на южном фронте

Аналитики ISW отмечают, что в течение 15 апреля продолжались позиционные бои на западе Запорожской области, в частности, в южной части Роботиного, северо-западнее Вербового и юго-западнее Белогорья.

В течение 15 апреля ВСУ нанесли удары по оккупационной армии РФ в Бердянске и на территории Крыма.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Силы обороны нанесли удар по российской военной базе на заводе "Южнидромаш" в Бердянске.

Российские оккупационные "власти" утверждали, что ПВО ВС РФ якобы перехватило две украинские ракеты Storm Shadow, но некоторые российские источники утверждали, что ракеты поразили неопределенные цели.

Украинские и российские СМИ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах подтвердили факт удара украинцев по российскому командному пункту с неизвестными чиновниками РФ в оккупированном Крыму.

В течение 15 апреля также продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в районе Кринок.

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