ВСУ поразили 4 пункта управления БпЛА армии РФ

Также в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 15.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 87 боевых столкновений.

Всего враг нанес 15 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угроиды, Воздвиженское Сумской области; Лукьянцы и Волоховка в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львов, Тягинка, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству, 3 районам сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления БпЛА армии РФ.