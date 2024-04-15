ЗСУ уразили 4 пункти управління БпЛА армії РФ

Також протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 15.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу, 3 районах зосередження особового складу, 4 пунктах управління БпЛА армії РФ.