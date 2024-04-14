ЗСУ відбили 11 атак армії РФ на Новопавлівському напрямку

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 14.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 42 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Хлібороб Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Новосадове Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Семенівка та Яснобродівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне та Олександропіль Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Микільське, Білозерка, Велетенське, Михайлівка, Кізомис, Берислав Херсонської області та місто Херсон.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.