ЗСУ завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу армії РФ

12 Квітня ситуація на фронті залишаться складною, але контрольованою.Загалом відбулося 78 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами.
Що відомо про ситуацію на фронті 12 квітня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ завдала 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснила 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 29 атак ворога, а на Авдіївському — 7.
Окрім того, повідомляється, що на Оріхівському напрямку армія РФ 5 разів намагалася просунутися вперед, однак безуспішно.
На Херсонському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, однак і там зазнає невдач.
12 квітня бійці ЗСУ завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Втрати армії РФ станом на 12 квітня
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 451 730 (+840) осіб,
танків − 7 146 (+9) од,
бойових броньованих машин − 13 698 (+19) од,
артилерійських систем − 11 486 (+34) од,
РСЗВ − 1 042 (+2) од,
засобів ППО − 755 (+1) од,
літаків − 347 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 161 (+57) од,
крилатих ракет − 2 087 (+18) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 15 339 (+41) од,
спеціальної техніки − 1 888 (+6) од.
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