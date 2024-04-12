ЗСУ завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу армії РФ

Генштаб ЗСУ
танк ЗСУ

12 Квітня ситуація на фронті залишаться складною, але контрольованою.Загалом відбулося 78 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами.

Що відомо про ситуацію на фронті 12 квітня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ завдала 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснила 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 29 атак ворога, а на Авдіївському — 7.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Окрім того, повідомляється, що на Оріхівському напрямку армія РФ 5 разів намагалася просунутися вперед, однак безуспішно.

На Херсонському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, однак і там зазнає невдач.

12 квітня бійці ЗСУ завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога. Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!

Втрати армії РФ станом на 12 квітня

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 451 730 (+840) осіб,

  • танків − 7 146 (+9) од,

  • бойових броньованих машин − 13 698 (+19) од,

  • артилерійських систем − 11 486 (+34) од,

  • РСЗВ − 1 042 (+2) од,

  • засобів ППО − 755 (+1) од,

  • літаків − 347 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 161 (+57) од,

  • крилатих ракет − 2 087 (+18) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 339 (+41) од,

  • спеціальної техніки − 1 888 (+6) од.

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