ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава армии РФ

12 апреля ситуация на фронте останутся сложной, но контролируемой. Всего зафиксировано 78 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.
Что известно о ситуации на фронте 12 апреля
Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ нанесла 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершила 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Бахмутском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 29 атак врага, а на Авдеевском — 7.
Кроме того, сообщается, что на Ореховском направлении армия РФ пять раз пыталась продвинуться вперед, однако безуспешно.
На Херсонском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, однако и там терпит неудачу.
12 апреля бойцы ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Утраты армии РФ по состоянию на 12 апреля
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 451 730 (+840) человек,
танков − 7 146 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 13 698 (+19) ед,
артиллерийских систем − 11 486 (+34) ед,
РСЗО − 1 042 (+2) ед,
средств ПВО − 755 (+1) ед,
самолетов − 347 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9161 (+57) ед,
крылатых ракет — 2087 (+18) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 15 339 (+41) ед,
специальной техники — 1 888 (+6) ед.
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