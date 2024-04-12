ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава армии РФ

Генштаб ВСУ
танк ВСУ
Читати українською

12 апреля ситуация на фронте останутся сложной, но контролируемой. Всего зафиксировано 78 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Что известно о ситуации на фронте 12 апреля

Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ нанесла 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершила 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 29 атак врага, а на Авдеевском — 7.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Кроме того, сообщается, что на Ореховском направлении армия РФ пять раз пыталась продвинуться вперед, однако безуспешно.

На Херсонском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, однако и там терпит неудачу.

12 апреля бойцы ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага. Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе! Слава Украине!

Утраты армии РФ по состоянию на 12 апреля

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 451 730 (+840) человек,

  • танков − 7 146 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 698 (+19) ед,

  • артиллерийских систем − 11 486 (+34) ед,

  • РСЗО − 1 042 (+2) ед,

  • средств ПВО − 755 (+1) ед,

  • самолетов − 347 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9161 (+57) ед,

  • крылатых ракет — 2087 (+18) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 339 (+41) ед,

  • специальной техники — 1 888 (+6) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ применили новый ударный дрон RAM X — видео
дрон
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали в Луганской области пресс-офицера Минобороны России Половодова
офицер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия могла атаковать Украину крылатыми ракетами с субмарин — спикер ВМС ВСУ
Субмарина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?