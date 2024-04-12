ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава армии РФ

12 апреля ситуация на фронте останутся сложной, но контролируемой. Всего зафиксировано 78 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Что известно о ситуации на фронте 12 апреля

Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ нанесла 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершила 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 29 атак врага, а на Авдеевском — 7.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на Ореховском направлении армия РФ пять раз пыталась продвинуться вперед, однако безуспешно.

На Херсонском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, однако и там терпит неудачу.

12 апреля бойцы ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага. Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе! Слава Украине! Поделиться

Утраты армии РФ по состоянию на 12 апреля

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили: