ВСУ применили новый ударный дрон RAM X — видео

ВСУ применили новый ударный дрон RAM X

Согласно сообщению, украинские аэроразведчики обнаружили российский зенитный комплекс «Тунгуска» в окрестностях населенного пункта Заря на восточном направлении.

После верификации по обнаруженной цели был нанесен удар баражирующим боеприпасом RAM X. В результате поражения российская боевая машина получила критические повреждения.

На видео можно увидеть изображение «Тунгуски» в двух различных объективах камер, имеющих разные интерфейсы и движущиеся по разным направлениям.

Первые кадры из дрона, движущегося в направлении установки, вероятнее всего, были сделаны тем самым баражирующим боеприпасом RAM X.

Что известно о дроне RAM X

RAM X — это новый, ранее не анонсированный ударный беспилотник. Судя по названию, он является дальнейшим развитием боражирующего боеприпаса RAM II.

Дрон на видео почти не виден в отличие от его предыдущих моделей, имевших фюзеляж с большим размахом крыльев от «Аист-100». Это может свидетельствовать об изменении конструкции и уменьшении размеров.

Напомним, что в феврале вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что два украинских аналога российского дрона-камикадзе «Ланцет» уже прошли предварительные испытания и вскоре будут тестироваться в боевых условиях.