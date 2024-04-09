ГУР подтвердило атаку дронов на учебный авиацентр в Воронежской области РФ

Два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ ночью 9 апреля.
ГУР раскрыло детали атаки по учебному авиацентру в России
В ГУР подтвердили атаку беспилотниками по авиационному предприятию в Борисоглебске Воронежской области РФ.
Ранее РосСМИ сообщали, что два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.
По данным, первый дрон врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около трех утра. Через час туда попал и второй беспилотник.
В Борисоглебске Воронежской области расположен учебный авиационный центр по подготовке летчиков. Центр является второй школой русских летчиков, основанной в 1922 году. Из открытых источников известно, что там обучают летный состав фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации РФ. В 2012 году в Борисоглебске также открыли обучающую авиационную базу.
Что известно об атаке авиационного центра в Воронежской области РФ
Россияне сообщили, что в Воронежской области ночью 9 апреля прогремели взрывы. Как писали росСМИ, неизвестные дроны атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.
Губернатор Воронежской области заявлял, что якобы был сбит один беспилотник.
При этом в Минобороны РФ заявили о сбитии четырех беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, а также ракеты над акваторией Черного моря.
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