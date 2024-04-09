ГУР подтвердило атаку дронов на учебный авиацентр в Воронежской области РФ

ГУР раскрыло детали атаки по учебному авиацентру в России

В ГУР подтвердили атаку беспилотниками по авиационному предприятию в Борисоглебске Воронежской области РФ.

Да, авиационный завод. Это то, что мы можем констатировать из разных источников. Был грохот, тоже можем подтвердить. Детали раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия. Андрей Юсов Представитель ГУР

Ранее РосСМИ сообщали, что два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

По данным, первый дрон врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около трех утра. Через час туда попал и второй беспилотник.

В Борисоглебске Воронежской области расположен учебный авиационный центр по подготовке летчиков. Центр является второй школой русских летчиков, основанной в 1922 году. Из открытых источников известно, что там обучают летный состав фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации РФ. В 2012 году в Борисоглебске также открыли обучающую авиационную базу.

Что известно об атаке авиационного центра в Воронежской области РФ

Россияне сообщили, что в Воронежской области ночью 9 апреля прогремели взрывы. Как писали росСМИ, неизвестные дроны атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

Губернатор Воронежской области заявлял, что якобы был сбит один беспилотник.

При этом в Минобороны РФ заявили о сбитии четырех беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, а также ракеты над акваторией Черного моря.