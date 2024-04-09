ГУР підтвердило атаку дронів на навчальний авіацентр у Воронезькій області РФ

Два безпілотники атакували Борисоглiбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня.
ГУР розкрило деталі атаки по навчальному авіацентру в Росії
У ГУР підтвердили атаку безпілотниками по авіаційному підприємству в Борисоглєбську Воронезької області РФ.
Раніше росЗМІ повідомляли, що два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглібську.
За даними, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько третьої ранку. Через годину туди ж потрапив і другий безпілотник.
У Борисоглєбську Воронезької області розташований навчальний авіаційний центр з підготовки льотчиків. Центр є другою школою російських льотчиків, яку заснували у 1922 році.З відкритих джерел відомо, що там навчають льотний склад фронтової бомбардувальної та штурмової авіації РФ. У 2012 році у Борисоглєбську також відкрили навчальну авіаційну базу.
Що відомо про атаку авіаційного центру у Воронезькій області РФ
Росіяни повідомили, що у Воронезькій області вночі 9 квітня пролунали вибухи. Як писали росЗМІ, невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську.
Губернатор Воронезької області заявляв, що нібито збили один безпілотник.
При цьому у Міноборони РФ заявили про збиття чотирьох безпілотників над Бєлгородською і Воронезькою областями, а також ракети над акваторією Чорного моря.
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