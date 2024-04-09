ГУР підтвердило атаку дронів на навчальний авіацентр у Воронезькій області РФ
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ГУР підтвердило атаку дронів на навчальний авіацентр у Воронезькій області РФ

дрон
Джерело:  Радіо Свобода

Два безпілотники атакували Борисоглiбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня.

ГУР розкрило деталі атаки по навчальному авіацентру в Росії

У ГУР підтвердили атаку безпілотниками по авіаційному підприємству в Борисоглєбську Воронезької області РФ.

Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Раніше росЗМІ повідомляли, що два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглібську.

За даними, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько третьої ранку. Через годину туди ж потрапив і другий безпілотник.

У Борисоглєбську Воронезької області розташований навчальний авіаційний центр з підготовки льотчиків. Центр є другою школою російських льотчиків, яку заснували у 1922 році.З відкритих джерел відомо, що там навчають льотний склад фронтової бомбардувальної та штурмової авіації РФ. У 2012 році у Борисоглєбську також відкрили навчальну авіаційну базу.

Що відомо про атаку авіаційного центру у Воронезькій області РФ

Росіяни повідомили, що у Воронезькій області вночі 9 квітня пролунали вибухи. Як писали росЗМІ, невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську.

Губернатор Воронезької області заявляв, що нібито збили один безпілотник.

При цьому у Міноборони РФ заявили про збиття чотирьох безпілотників над Бєлгородською і Воронезькою областями, а також ракети над акваторією Чорного моря.

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