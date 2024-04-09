Дрони атакували авіаційний центр у Воронезькій області РФ — відео

Росіяни скаржаться на атаку дронів по Білгородській та Воронезькій області. Також окупанти повідомили про збиту ракету “Нептун” біля узбережжя Криму.

Що відомо про “бавовну” на території РФ

За словами мешканців Борисоглібська Воронезької області РФ атака на місто відбулася близько 4 ранку.

Два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглібську.

За даними росЗМІ, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько третьої ранку. За годину туди ж потрапив і другий безпілотник.

Росіяни заявляють, що постраждалих немає. Внаслідок вибухів пошкоджено фасад та скління навчального центру.

Натомість в Міноборони РФ вже відзвітували про збиті дрони. Там зокрема зазначили, що засобами ППО чотири безпілотні літальні апарати знищено над територіями Білгородської (2 БпЛА) та Воронезької (2 БпЛА) областей, а ракета знищена над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Що відомо про інші інциденти на території Росії

У Калінінградській області спалахнула масштабна пожежа на ракетному кораблі злочинної армії РФ “Серпухов”.

Зазначається, що через масштабну пожежу судно отримало значні пошкодження.

За інформацією журналістів із посиланням на джерела в українських спецслужбах, пожежа на кораблі сталась 7 квітня. Підкреслюється, що це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є п'ятим кораблем з цієї серії.

Це була успішна операція ГУР. Корабель надовго виведений з ладу, — наголошують співрозмовники. Поширити