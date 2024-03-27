У Ростовській області РФ повторно атакували Новочеркаську ДРЕС
Категорія
Події
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У Ростовській області РФ повторно атакували Новочеркаську ДРЕС

дрес
Джерело:  online.ua

В Росії повідомляють про чергову атаку на Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. На цей раз росіяни заявили про ракетну атаку.

Що відомо про повторну атаку Новочеркаської ДРЕС у РФ

Як зазначають росЗМІ, 25 березня біля Новочеркаської ДРЕС були виявлені уламки двох балістичних ракет нібито збитих російською системою ППО.

Повідомляється, що їх знайшли за 500 метрів від Новочеркаської ГРЕС, пошкоджень і постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 березня Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області атакували дрони. Виникла пожежа, з ладу виведено енергоблоки.

Україна дедалі активніше атакує російські НПЗ

Що важливо розуміти, протягом останніх трьох тижнів було здійснено як мінімум 14 атак на ворожі НПЗ:

  • 17 березня — нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані,

  • 16 березня — Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області,

  • 15 березня — Білгородський НПЗ,

  • 14 березня — НПЗ у Рязані,

  • 13 березня — НПЗ в Ленінградській області та завод нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовській області,

  • 12 березня — нафтобаза «Лукойла у нижегородському Кстові.

Днями Financial Times писав, що США нібито закликали Україну ці атаки, оскільки вони можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Віце-прем'єр Ольга Стефанішина на Київському безпековому Форумі прокоментувала цю інформацію. Вона зазначила, що відповідні цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору. Крім того, удари по інфраструктурі цього типу відповідають стандартам НАТО.

Командувач сил США у Європі у 2014-2017 році Бен Ходжес наголошує, що Україна має ігнорувати поради щодо припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

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