У Ростовській області РФ повторно атакували Новочеркаську ДРЕС

В Росії повідомляють про чергову атаку на Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. На цей раз росіяни заявили про ракетну атаку.
Що відомо про повторну атаку Новочеркаської ДРЕС у РФ
Як зазначають росЗМІ, 25 березня біля Новочеркаської ДРЕС були виявлені уламки двох балістичних ракет нібито збитих російською системою ППО.
Повідомляється, що їх знайшли за 500 метрів від Новочеркаської ГРЕС, пошкоджень і постраждалих немає.
Нагадаємо, 24 березня Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області атакували дрони. Виникла пожежа, з ладу виведено енергоблоки.
Україна дедалі активніше атакує російські НПЗ
Що важливо розуміти, протягом останніх трьох тижнів було здійснено як мінімум 14 атак на ворожі НПЗ:
17 березня — нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані,
16 березня — Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області,
15 березня — Білгородський НПЗ,
14 березня — НПЗ у Рязані,
13 березня — НПЗ в Ленінградській області та завод нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовській області,
12 березня — нафтобаза «Лукойла у нижегородському Кстові.
Днями Financial Times писав, що США нібито закликали Україну ці атаки, оскільки вони можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.
Віце-прем'єр Ольга Стефанішина на Київському безпековому Форумі прокоментувала цю інформацію. Вона зазначила, що відповідні цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору. Крім того, удари по інфраструктурі цього типу відповідають стандартам НАТО.
Командувач сил США у Європі у 2014-2017 році Бен Ходжес наголошує, що Україна має ігнорувати поради щодо припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.