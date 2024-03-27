В Ростовской области РФ повторно атаковали Новочеркасскую ГРЭС

В России сообщают об очередной атаке на Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области. В этот раз россияне заявили о ракетной атаке.

Что известно о повторной атаке Новочеркасской ГРЭС в РФ

Как отмечают росСМИ, 25 марта возле Новочеркасской ГРЭС были обнаружены обломки двух баллистических ракет якобы сбитых российской системой ПВО.

Сообщается, что их нашли в 500 метрах от Новочеркасской ГРЭС, повреждений и пострадавших нет.

Напомним, 24 марта Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали дроны. Возник пожар, из строя выведены энергоблоки.

Украина все активнее атакует российские НПЗ

Что важно понимать, за последние три недели было совершено как минимум 14 атак на вражеские НПЗ:

17 марта — нефтезавод в Славянске-на-Кубани,

16 марта — Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области,

15 марта — Белгородский НПЗ,

14 марта — НПЗ в Рязани,

13 марта — НПЗ в Ленинградской области и завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области,

12 марта — нефтебаза «Лукойла в нижегородском Кстове.

На днях Financial Times писал, что США якобы призвали Украину к этим атакам, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Вице-премьер Ольга Стефанишина на Киевском Форуме безопасности прокомментировала эту информацию. Она отметила, что соответствующие цели на территории РФ абсолютно законны с военной точки зрения. Кроме того, удары по инфраструктуре этого типа соответствуют стандартам НАТО.

Командующий силами США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес отмечает, что Украина должна игнорировать советы по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре.