Дроны атаковали авиационный центр в Воронежской области РФ — видео
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Дроны атаковали авиационный центр в Воронежской области РФ — видео

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Источник:  online.ua

Россияне жалуются на атаку дронов по Белгородской и Воронежской области. Также оккупанты сообщили о сбитой ракете "Нептун" у побережья Крыма.

Что известно о "бавовне" на территории РФ

По словам жителей Борисоглебска Воронежской области РФ атака на город произошла около 4 утра.

Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

По данным росСМИ, первый дрон врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около трех утра. Через час туда же попал и второй беспилотник.

Россияне заявляют, что пострадавших нет. В результате взрывов поврежден фасад и остекление учебного центра.

В Минобороны РФ уже отчитались о сбитых дронах. Там, в частности, отметили, что средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Что известно о других инцидентах на территории России

В Калининградской области вспыхнул масштабный пожар на ракетном корабле преступной армии РФ Серпухов.

Отмечается, что из-за масштабного пожара судно получило значительные повреждения.

По информации журналистов со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, пожар на корабле произошел 7 апреля. Подчеркивается, что это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", являющийся пятым кораблем из этой серии.

Это была успешная операция ГУР. Корабль надолго выведен из строя, — отмечают собеседники.

По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда он находился на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Причины возгорания "Серпухова" пока не разглашаются.

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