В окупованому Севастополі лунали вибухи. Росіяни заявили про збиття ракети "Нептун"

В Севастополі 9 квітня чули вибухи. Міноборони РФ заявило про "знищення" ракети "Нептун" у Чорному морі.
Окупанти РФ заявили про атаку Севастополя ракетою
Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на місцеву владу окупованого Криму написали, що у Севастополі "спрацювала система автоматичного знищення цілі, що низько летить, над морською акваторією, інфраструктура міста нібито не постраждала.
Російські пабліки перед вибухом писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.
Вибух був настільки гучним, що його почули мешканці Євпаторії.
У свою чергу, Міноборони Росії стверджує, що було "знищено" українську ракету "Нептун" біля узбережжя Криму.
Що відомо про нещодавні атаки по Криму
23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі.
У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.
Пізніше стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по об'єкти російських окупантів у Севастополі. Були знищені десантні кораблі РФ та центр зв'язку.
Також 28 березня у тимчасово окупованому Севастополі впав у море російський літак Су-27.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук не виключив, що українські військові, скоріш за все, збили ще 2 літака злочинної армії РФ поблизу лінії фронту.
Олещук підкреслив, що мова йде про Су-34 та Су-35 російських окупантів, які атакували фронтову лінію керованими авіабомбами.
Командувач ПС ЗСУ підкреслив, що по ворожих літаках відпрацювали зенітними керованими ракетами.
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