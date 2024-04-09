В окупованому Севастополі лунали вибухи. Росіяни заявили про збиття ракети "Нептун"

В Севастополі 9 квітня чули вибухи. Міноборони РФ заявило про "знищення" ракети "Нептун" у Чорному морі.

Окупанти РФ заявили про атаку Севастополя ракетою

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на місцеву владу окупованого Криму написали, що у Севастополі "спрацювала система автоматичного знищення цілі, що низько летить, над морською акваторією, інфраструктура міста нібито не постраждала.

Російські пабліки перед вибухом писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.

Вибух був настільки гучним, що його почули мешканці Євпаторії.

У свою чергу, Міноборони Росії стверджує, що було "знищено" українську ракету "Нептун" біля узбережжя Криму.

Черговими засобами ППО чотири українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Бєлгородської (2 БпЛА) і Воронезької (2 БпЛА) областей, а українську ракету знищено над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що відомо про нещодавні атаки по Криму

23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі.

У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

Пізніше стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по об'єкти російських окупантів у Севастополі. Були знищені десантні кораблі РФ та центр зв'язку.

Також 28 березня у тимчасово окупованому Севастополі впав у море російський літак Су-27.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук не виключив, що українські військові, скоріш за все, збили ще 2 літака злочинної армії РФ поблизу лінії фронту.

Олещук підкреслив, що мова йде про Су-34 та Су-35 російських окупантів, які атакували фронтову лінію керованими авіабомбами.

Командувач ПС ЗСУ підкреслив, що по ворожих літаках відпрацювали зенітними керованими ракетами.