В оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Россияне заявили о сбитии ракеты "Нептун"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Россияне заявили о сбитии ракеты "Нептун"

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Источник:  online.ua

В Севастополе 9 апреля слышали взрывы. Минобороны РФ заявило о "уничтожении" ракеты "Нептун" в Черном море.

Оккупанты РФ заявили об атаке Севастополя ракетой

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на местные власти оккупированного Крыма написали, что в Севастополе "сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели над морской акваторией, инфраструктура города якобы не пострадала.

Российские паблики перед взрывом писали, что в Крыму была объявлена ракетная опасность.

Взрыв был настолько громким, что его услышали жители Евпатории.

В свою очередь, Минобороны России утверждает, что была "уничтожена" украинская ракета "Нептун" у побережья Крыма.

Очередными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

Что известно о недавних атаках по Крыму

23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.

В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

Позже стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены десантные корабли РФ и центр связи.

Также 28 марта во временно оккупированном Севастополе упал в море российский самолет Су-27.

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук не исключил, что украинские военные, скорее всего, сбили еще 2 самолета преступной армии РФ вблизи линии фронта.

Олещук подчеркнул, что речь идет о Су-34 и Су-35 российских окупантов, которые атаковали фронтовую линию управляемыми авиабомбами.

Командующий ПС ВСУ подчеркнул, что по вражеским самолетам отработали зенитными управляемыми ракетами.

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