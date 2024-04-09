В оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Россияне заявили о сбитии ракеты "Нептун"

В Севастополе 9 апреля слышали взрывы. Минобороны РФ заявило о "уничтожении" ракеты "Нептун" в Черном море.
Оккупанты РФ заявили об атаке Севастополя ракетой
Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на местные власти оккупированного Крыма написали, что в Севастополе "сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели над морской акваторией, инфраструктура города якобы не пострадала.
Российские паблики перед взрывом писали, что в Крыму была объявлена ракетная опасность.
Взрыв был настолько громким, что его услышали жители Евпатории.
В свою очередь, Минобороны России утверждает, что была "уничтожена" украинская ракета "Нептун" у побережья Крыма.
Что известно о недавних атаках по Крыму
23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.
В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.
Позже стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены десантные корабли РФ и центр связи.
Также 28 марта во временно оккупированном Севастополе упал в море российский самолет Су-27.
Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук не исключил, что украинские военные, скорее всего, сбили еще 2 самолета преступной армии РФ вблизи линии фронта.
Олещук подчеркнул, что речь идет о Су-34 и Су-35 российских окупантов, которые атаковали фронтовую линию управляемыми авиабомбами.
Командующий ПС ВСУ подчеркнул, что по вражеским самолетам отработали зенитными управляемыми ракетами.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-