Сотни лучших БПЛА американской компании Skydio обнаружили не очень пригодными в условиях развязанной Россией преступной войны против Украины.

Почему украинским военным не подходят американские БПЛА на фронте

По информации журналистов издания, американские дроны постоянно сбивались с курса и становились мишенями для комплексов РЭБ оккупационной армии РФ.

Отмечается, что большинство разработанных стартапами из США дронов для украинских военных оказались небоеспособными.

Авторы материала подчеркивают, что это также плохая новость для американских военных, нуждающихся в поставках тысяч малых дронов.

По словам руководителей компаний-производителей из США, украинских военных на передовой, чиновников и бывших американских чиновников, американские дроны оказались очень дорогими, с большим количеством неисправностей и тяжелыми в ремонте.

Не имея решений на Западе Украина обратилась к более дешевой китайской продукции, чтобы пополнить арсенал беспилотников.

Генеральный директор Skydio Адам Брай признал, что его беспилотники оказались тщетными.

Журналисты со ссылкой на украинских чиновников отмечают, что БПЛА американского производства оказались хрупкими и неспособными обойти систему РЭБ оккупационной армии РФ.

Отмечается, что в отдельных случаях полученные Украиной БпЛА от США не могли даже взлететь, проваливали выполнение миссий или не возвращались назад.

Американские беспилотники часто не могут летать на заявленные расстояния или нести значительную полезную нагрузку.

Руководители американских компаний-производителей беспилотников заявили, что для них стало сюрпризом развертывания радиоэлектронной войны в Украине.

Как Украина решила проблему с небоеспособными американскими БПЛА

Однако ВСУ нашли способы получить большое количество беспилотников, а также запчасти к ним из Китая.

Военные используют готовые китайские беспилотники, преимущественно SZ DJI Technology.

Авторы материала также отмечают, что Украина развернула собственное производство БПЛА с использованием китайских компонентов.

Украинские заводы выпускают сотни тысяч небольших дешевых дронов, которые могут нести взрывчатку.

Она также производит большие беспилотники, которые могут наносить удары вглубь территории РФ и поражать российские корабли в Черном море.