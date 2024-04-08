В МАГАТЭ назвали последствия атаки дронов на оккупированную Запорожскую АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Запорожскую атомную электростанцию атаковали несколько дронов.
Последствия ударов дронов по ЗАЭС
В МАГАТЭ пишут, что их специалисты выезжали на осмотр трех пострадавших мест.
Один из беспилотников, по их словам, был нацелен на оборудование наблюдения и связи в одном из шести корпусов реактора.
Также специалисты МАГАТЭ видели остатки дронов на двух других местах. На одном из них у лаборатории они увидели пятна крови рядом с поврежденным военным транспортным средством материально-технического обеспечения.
МАГАТЭ не заметило каких-либо структурных повреждений систем, конструкций и компонентов, важных для ядерной безопасности или безопасности станции.
Напомним, что накануне российские СМИ со ссылкой на заявления «Росатома» заявляли о якобы ударе дрона по куполу шестого энергоблока ЗАЭС, в результате чего были ранены трое окупантов.
Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" опроверг причастность Украины к инциденту.
Запорожская АЭС в оккупации
В начале марта 2022 года ЗАЭС оказалась в российской оккупации. С тех пор руководство ею захватило «Росатом».
Станция неоднократно оказывалась на грани блекаута. С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.
С сентября 2022 года на станции находится миссия МАГАТЭ.
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