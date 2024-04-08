У МАГАТЕ назвали наслідки атаки дронів на окуповану Запорізьку АЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що Запорізьку атомну електростанцію атакували кілька дронів.
Наслідки ударів дронів по ЗАЕС
У МАГАТЕ пишуть, що їхні фахівці виїжджали на огляд трьох постраждалих місць.
Один з безпілотників, за їхніми словами, був націлений на обладнання спостереження та зв’язку в одному з шести корпусів реактора.
Також фахівці МАГАТЕ бачили залишки дронів на двох інших місцях. На одному з них біля лабораторії вони побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом матеріально-технічного забезпечення.
МАГАТЕ не помітило будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки або безпеки станції.
Нагадаємо, що напередодні російські ЗМІ з посиланням на заяви «Росатому» заявляли про нібито удар дрона по куполу шостого енергоблока ЗАЕС, внаслідок чого було поранено трьох окупантів.
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі “Українській правді“ спростував причетність України до інциденту.
Запорізька АЕС в окупації
На початку березня 2022 року ЗАЕС опинилася в російській окупації. Відтоді керівництво нею захопив «Росатом».
Станція неодноразово опинялася на межі блекауту. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.
З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ.
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