У МАГАТЕ назвали наслідки атаки дронів на окуповану Запорізьку АЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що Запорізьку атомну електростанцію атакували кілька дронів.

Наслідки ударів дронів по ЗАЕС

У МАГАТЕ пишуть, що їхні фахівці виїжджали на огляд трьох постраждалих місць.

Один з безпілотників, за їхніми словами, був націлений на обладнання спостереження та зв’язку в одному з шести корпусів реактора.

Перебуваючи на даху реактора, 6-го блоку, російські війська відстрілялися по безпілотнику, що наближався. Після цього стався вибух біля корпусу реактора, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також фахівці МАГАТЕ бачили залишки дронів на двох інших місцях. На одному з них біля лабораторії вони побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом матеріально-технічного забезпечення.

МАГАТЕ не помітило будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки або безпеки станції.

Нагадаємо, що напередодні російські ЗМІ з посиланням на заяви «Росатому» заявляли про нібито удар дрона по куполу шостого енергоблока ЗАЕС, внаслідок чого було поранено трьох окупантів.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі “Українській правді“ спростував причетність України до інциденту.

Удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. Андрій Юсов Представник ГУР

Запорізька АЕС в окупації

На початку березня 2022 року ЗАЕС опинилася в російській окупації. Відтоді керівництво нею захопив «Росатом».

Станція неодноразово опинялася на межі блекауту. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ.