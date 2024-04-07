Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що протягом 7 квітня на території окупованої злочинною армією РФ ЗАЕС було зафіксовано три прямі влучання в ключові конструкції захисної оболонки реактора станції.
Що відомо про влучання у захисну оболонку ЗАЕС
Він наголосив, що жодна сторона не отримає ніякої ні військової, ні політичної вигоди від наслідків масштабної аварії на ЗАЕС.
Що кажуть у МАГАТЕ
У свою чергу МАГАТЕ заявило, що його експерти підтвердили фізичний вплив атак безпілотників у неділю на ЗАЕС, в т.ч. на 1 з 6 реакторів станції.
При цьому в жодному повідомленні МАГАТЕ або Гроссі не називають, чиї саме безпілотники атакували ЗАЕС у неділю.
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