У МАГАТЕ заявили про влучання у захисну оболонку реактора ЗАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

У МАГАТЕ заявили про влучання у захисну оболонку реактора ЗАЕС

Танки армії РФ на ЗАЕС
Джерело:  online.ua

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що протягом 7 квітня на території окупованої злочинною армією РФ ЗАЕС було зафіксовано три прямі влучання в ключові конструкції захисної оболонки реактора станції.

Що відомо про влучання у захисну оболонку ЗАЕС

Сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ISAMZ (Місія підтримки та сприяння МАГАТЕ в Запоріжжі — ред.) підтвердив, що відбулося щонайменше 3 прямих влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватись, — зазначив Гроссі.

Він наголосив, що жодна сторона не отримає ніякої ні військової, ні політичної вигоди від наслідків масштабної аварії на ЗАЕС.

Я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утриматися від будь-яких дій, що порушують базові принципи захисту ядерних об'єктів, — підкреслив Гроссі.

Що кажуть у МАГАТЕ

У свою чергу МАГАТЕ заявило, що його експерти підтвердили фізичний вплив атак безпілотників у неділю на ЗАЕС, в т.ч. на 1 з 6 реакторів станції.

Повідомляється про одну жертву. Пошкодження на 6-му енергоблоці не поставили під загрозу ядерну безпеку, але це серйозний інцидент, який може призвести до порушення цілісності системи захисної оболонки реактора. Це явне порушення основних принципів захисту найбільшої в Європі АЕС. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені, — цитує Гроссі звіт експертів МАГАТЕ.

При цьому в жодному повідомленні МАГАТЕ або Гроссі не називають, чиї саме безпілотники атакували ЗАЕС у неділю.

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