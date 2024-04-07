Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що протягом 7 квітня на території окупованої злочинною армією РФ ЗАЕС було зафіксовано три прямі влучання в ключові конструкції захисної оболонки реактора станції.

Що відомо про влучання у захисну оболонку ЗАЕС

Сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ISAMZ (Місія підтримки та сприяння МАГАТЕ в Запоріжжі — ред.) підтвердив, що відбулося щонайменше 3 прямих влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватись, — зазначив Гроссі. Поширити

Він наголосив, що жодна сторона не отримає ніякої ні військової, ні політичної вигоди від наслідків масштабної аварії на ЗАЕС.

Я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утриматися від будь-яких дій, що порушують базові принципи захисту ядерних об'єктів, — підкреслив Гроссі. Поширити

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences,@IAEAorg’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 7, 2024

Що кажуть у МАГАТЕ

У свою чергу МАГАТЕ заявило, що його експерти підтвердили фізичний вплив атак безпілотників у неділю на ЗАЕС, в т.ч. на 1 з 6 реакторів станції.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024

Повідомляється про одну жертву. Пошкодження на 6-му енергоблоці не поставили під загрозу ядерну безпеку, але це серйозний інцидент, який може призвести до порушення цілісності системи захисної оболонки реактора. Це явне порушення основних принципів захисту найбільшої в Європі АЕС. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені, — цитує Гроссі звіт експертів МАГАТЕ. Поширити

При цьому в жодному повідомленні МАГАТЕ або Гроссі не називають, чиї саме безпілотники атакували ЗАЕС у неділю.