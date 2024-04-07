Вибух на ЗАЕС — з'явилася перша реакція ГУР

У ГУР МОУ наголосили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій ЗАЕС - їх влаштовує винятково Росія.

Як у ГУР коментують події на ЗАЕС

З заявою з цього приводу виступив представник української розвідки Андрій Юсов.

Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

За його словами, ворожі удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів.

Андрій Юсов вкотре нагадав про те, Росія повинна вивести війська з у сіх об'єктів ЗАЕС, оскільки лише це дасть можливість відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики.

Що відомо про вибух на ЗАЕС

Ввечері 7 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про вибух безпілотника на території окупованої Запорізької АЕС.

Експерти МАГАТЕ були поінформовані ЗАЕС про те, що сьогодні на території станції здетонував безпілотник. Така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ, — йдеться в повідомленні.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024

З окремою заявою з цього приводу виступив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку, — сказав він. Поширити

МАГАТЕ не уточнило, чий дрон вибухнув на території ЗАЕС — це дало РФ привід для нової брехні про атаку України.