Взрыв на ЗАЭС — появилась первая реакция ГУР

В ГУР МОУ подчеркнули, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС — их устраивает исключительно Россия.

Как в ГУР комментируют события на ЗАЭС

С заявлением по этому поводу выступил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Украина не причастна к никаким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС. Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

По его словам, вражеские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов.

Андрей Юсов в очередной раз напомнил о том, что Россия должна вывести войска из всех объектов ЗАЭС, поскольку только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроль за важным объектом атомной энергетики.

Что известно о взрыве на ЗАЭС

Вечером 7 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС.

Эксперты МАГАТЭ проинформировали ЗАЭС о том, что сегодня на территории станции сдетонировал беспилотник. Такая детонация мешает наблюдениям МАГАТЭ, — сказано в сообщении.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024

С отдельным заявлением по этому поводу выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Я призываю воздержаться от действий, противоречащих пяти принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность, — сказал он. Поделиться

МАГАТЭ не уточнило, чей дрон взорвался на территории ЗАЭС — это дало РФ повод для новой лжи об атаке Украины.