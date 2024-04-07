Взрыв на ЗАЭС — появилась первая реакция ГУР

В ГУР МОУ подчеркнули, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС — их устраивает исключительно Россия.
Как в ГУР комментируют события на ЗАЭС
С заявлением по этому поводу выступил представитель украинской разведки Андрей Юсов.
По его словам, вражеские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов.
Андрей Юсов в очередной раз напомнил о том, что Россия должна вывести войска из всех объектов ЗАЭС, поскольку только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроль за важным объектом атомной энергетики.
Что известно о взрыве на ЗАЭС
Вечером 7 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС.
Эксперты МАГАТЭ проинформировали ЗАЭС о том, что сегодня на территории станции сдетонировал беспилотник. Такая детонация мешает наблюдениям МАГАТЭ, — сказано в сообщении.
С отдельным заявлением по этому поводу выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ не уточнило, чей дрон взорвался на территории ЗАЭС — это дало РФ повод для новой лжи об атаке Украины.
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