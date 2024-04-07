Взрыв на ЗАЭС — появилась первая реакция ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Взрыв на ЗАЭС — появилась первая реакция ГУР

ЗАЭС
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Источник:  Украинская правда

В ГУР МОУ подчеркнули, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС — их устраивает исключительно Россия.

Как в ГУР комментируют события на ЗАЭС

С заявлением по этому поводу выступил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Украина не причастна к никаким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС. Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

По его словам, вражеские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов.

Андрей Юсов в очередной раз напомнил о том, что Россия должна вывести войска из всех объектов ЗАЭС, поскольку только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроль за важным объектом атомной энергетики.

Что известно о взрыве на ЗАЭС

Вечером 7 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС.

Эксперты МАГАТЭ проинформировали ЗАЭС о том, что сегодня на территории станции сдетонировал беспилотник. Такая детонация мешает наблюдениям МАГАТЭ, — сказано в сообщении.

С отдельным заявлением по этому поводу выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Я призываю воздержаться от действий, противоречащих пяти принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность, — сказал он.

МАГАТЭ не уточнило, чей дрон взорвался на территории ЗАЭС — это дало РФ повод для новой лжи об атаке Украины.

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