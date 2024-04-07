6 апреля в 18:09 усилиями украинских специалистов возобновлена работа линии электропередачи «Запорожская ТЭС — Ферросплавная» напряжением 330 кВ, которая после обстрелов российскими оккупантами была в ремонте. Эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС — Днепровская" напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее собственных потребностей, — подчеркнули в "Энергоатоме".