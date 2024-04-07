МАГАТЭ сообщило о взрыве БпЛА на территории ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации

МАГАТЭ сообщило о взрыве БпЛА на территории ЗАЭС

ЗАЭС
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Источник:  online.ua

Представители МАГАТЭ подтвердили взрыв БПЛА на территории оккупированной преступной армией РФ Запорожской АЭС.

Что известно о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС

Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что сегодня на станции сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и эксперты МАГАТЭ. Призываем воздерживаться от действий, противоречащих 5 принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность, — отметил директор агентства Рафаэль Гросси.

Российские оккупанты на станции цинично обвинили в атаке Украину.

Россияне заявляют, что БпЛА якобы взорвался над куполом остановленного реактора.

Вид оружия не назвали, хотя ранее заявляли об атаке беспилотников. Уровень радиации остается в пределах нормы и серьезных повреждений нет, подчеркивается в публикации издания Reuters.

Что известно о ликвидации Украиной последствий обстрелов армии РФ по ЗАЭС

В пресс-службе "Энергоатома" отметили, что 6 апреля усилиями украинских энергетиков оккупированную Россией Запорожскую АЭС удалось подсоединить ко второй линии питания после артиллерийского обстрела преступной армии РФ.

6 апреля в 18:09 усилиями украинских специалистов возобновлена работа линии электропередачи «Запорожская ТЭС — Ферросплавная» напряжением 330 кВ, которая после обстрелов российскими оккупантами была в ремонте. Эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС — Днепровская" напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее собственных потребностей, — подчеркнули в "Энергоатоме".

С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ чреват наступлением аварийной ситуации.

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