Представители МАГАТЭ подтвердили взрыв БПЛА на территории оккупированной преступной армией РФ Запорожской АЭС.
Что известно о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
Российские оккупанты на станции цинично обвинили в атаке Украину.
Россияне заявляют, что БпЛА якобы взорвался над куполом остановленного реактора.
Что известно о ликвидации Украиной последствий обстрелов армии РФ по ЗАЭС
В пресс-службе "Энергоатома" отметили, что 6 апреля усилиями украинских энергетиков оккупированную Россией Запорожскую АЭС удалось подсоединить ко второй линии питания после артиллерийского обстрела преступной армии РФ.
С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ чреват наступлением аварийной ситуации.
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