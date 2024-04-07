Представники МАГАТЕ підтвердили вибух БпЛА на території окупованої злочинною армією РФ Запорізької АЕС.
Що відомо про вибух безпілотника на території ЗАЕС
Російські окупанти на станції цинічно звинуватили в атаці Україну.
Росіяни заявляють, що БпЛА нібито вибухнув над куполом зупиненого реактора.
Що відомо про ліквідацію Україною наслідків обстрілів армії РФ по ЗАЕС
У пресслужбі “Енергоатому” зазначили, що 6 квітня зусиллями українських енергетиків окуповану Росією Запорізьку АЕС вдалось підʼєднати до другої лінії живлення після артилерійського обстрілу злочинної армії РФ.
Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.
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