МАГАТЕ повідомило про вибух БпЛА на території ЗАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

МАГАТЕ повідомило про вибух БпЛА на території ЗАЕС

ЗАЕС
Джерело:  online.ua

Представники МАГАТЕ підтвердили вибух БпЛА на території окупованої злочинною армією РФ Запорізької АЕС. 

Що відомо про вибух безпілотника на території ЗАЕС

Експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що сьогодні на станції здетонував дрон. Таку детонацію спостерігали і експерти МАГАТЕ. Закликаємо утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку, — зазначив директор агенції Рафаель Гроссі.

Російські окупанти на станції цинічно звинуватили в атаці Україну.

Росіяни заявляють, що БпЛА нібито вибухнув над куполом зупиненого реактора.

Вид зброї не назвали, хоча раніше заявляли про атаку безпілотників. Рівень радіації залишається в межах норми і серйозних пошкоджень немає, — підкреслюється у публікації видання Reuters.

Що відомо про ліквідацію Україною наслідків обстрілів армії РФ по ЗАЕС

У пресслужбі “Енергоатому” зазначили, що 6 квітня зусиллями українських енергетиків окуповану Росією Запорізьку АЕС вдалось підʼєднати до другої лінії живлення після артилерійського обстрілу злочинної армії РФ.

6 квітня о 18:09 зусиллями українських фахівців відновлено роботу лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, яка після обстрілів російськими окупантами була в ремонті. Ця лінія разом з лінією «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб, — підкреслили в “Енергоатомі”.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
МАГАТЕ ухвалило нову резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України
Міністерство енергетики України
ЗАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У РФ назвали "зазіханням на свій суверенітет" резолюцію щодо повернення ЗАЕС Україні
заес
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗАЕС опинилася на межі блекауту після ударів Росії
НАЕК "Енергоатом"
ЗАЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?