6 квітня о 18:09 зусиллями українських фахівців відновлено роботу лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, яка після обстрілів російськими окупантами була в ремонті. Ця лінія разом з лінією «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб, — підкреслили в “Енергоатомі”.