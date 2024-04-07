Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что в течение 7 апреля на территории оккупированной преступной армией РФ ЗАЭС было зафиксировано три прямых попадания в ключевые конструкции защитной оболочки реактора станции.
Что известно о попадании в защитную оболочку ЗАЭС
Он подчеркнул, что ни одна из сторон не получит никакой ни военной, ни политической выгоды от последствий масштабной аварии на ЗАЭС.
Что говорят в МАГАТЭ
В свою очередь МАГАТЭ заявило, что его эксперты подтвердили физическое влияние атак беспилотников в воскресенье на ЗАЭС, в т.ч. на 1 из 6 реакторов станции.
При этом ни в одном сообщении МАГАТЭ или Гросси не называют, чьи беспилотники атаковали ЗАЭС в воскресенье.
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