Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что в течение 7 апреля на территории оккупированной преступной армией РФ ЗАЭС было зафиксировано три прямых попадания в ключевые конструкции защитной оболочки реактора станции.

Что известно о попадании в защитную оболочку ЗАЭС

Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил 5 основных принципов избегания серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, ISAMZ (Миссия поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье — ред.) подтвердил, что произошло по меньшей мере 3 прямых попадания в основные конструкции. оболочки реактора ЗАЭС Этого не должно происходить, — отметил Гросси. Поделиться

Он подчеркнул, что ни одна из сторон не получит никакой ни военной, ни политической выгоды от последствий масштабной аварии на ЗАЭС.

Я решительно призываю военных, принимающих решение, воздержаться от любых действий, нарушающих базовые принципы защиты ядерных объектов, подчеркнул Гросси. Поделиться

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences,@IAEAorg’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 7, 2024

Что говорят в МАГАТЭ

В свою очередь МАГАТЭ заявило, что его эксперты подтвердили физическое влияние атак беспилотников в воскресенье на ЗАЭС, в т.ч. на 1 из 6 реакторов станции.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024

Сообщается об одной жертве. Повреждения на 6-м энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора. Это явное нарушение основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены, — говорит Гросси отчет экспертов МАГАТЭ. Поделиться

При этом ни в одном сообщении МАГАТЭ или Гросси не называют, чьи беспилотники атаковали ЗАЭС в воскресенье.