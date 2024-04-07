В МАГАТЭ заявили о попадании в защитную оболочку реактора ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации

В МАГАТЭ заявили о попадании в защитную оболочку реактора ЗАЭС

Танки армии РФ на ЗАЭС
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Источник:  online.ua

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что в течение 7 апреля на территории оккупированной преступной армией РФ ЗАЭС было зафиксировано три прямых попадания в ключевые конструкции защитной оболочки реактора станции.

Что известно о попадании в защитную оболочку ЗАЭС

Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил 5 основных принципов избегания серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, ISAMZ (Миссия поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье — ред.) подтвердил, что произошло по меньшей мере 3 прямых попадания в основные конструкции. оболочки реактора ЗАЭС Этого не должно происходить, — отметил Гросси.

Он подчеркнул, что ни одна из сторон не получит никакой ни военной, ни политической выгоды от последствий масштабной аварии на ЗАЭС.

Я решительно призываю военных, принимающих решение, воздержаться от любых действий, нарушающих базовые принципы защиты ядерных объектов, подчеркнул Гросси.

Что говорят в МАГАТЭ

В свою очередь МАГАТЭ заявило, что его эксперты подтвердили физическое влияние атак беспилотников в воскресенье на ЗАЭС, в т.ч. на 1 из 6 реакторов станции.

Сообщается об одной жертве. Повреждения на 6-м энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора. Это явное нарушение основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены, — говорит Гросси отчет экспертов МАГАТЭ.

При этом ни в одном сообщении МАГАТЭ или Гросси не называют, чьи беспилотники атаковали ЗАЭС в воскресенье.

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