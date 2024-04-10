Сотні найкращих БпЛА американської компанії Skydio виявили не дуже придатними в умовах розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Чому українським військовим не підходять американські БпЛА на фронті

За інформацією журналістів видання, американські дрони постійно збивались з курсу і ставали мішенями для комплексів РЕБ окупаційної армії РФ.

Зазначається, що більшість розроблених стартапами зі США дронів для українських військових виявились небоєздатними.

Автори матеріалу підкреслюють, що це також погана новина для американських військових, які потребують поставок тисяч малих дронів.

За словами керівників компаній-виробників зі США, українських військових на передовій, урядовців та колишніх американських посадовців, американські дрони виявились дуже дорогими, із великою кількістю несправностей та важкими у ремонті.

Не маючи рішень на Заході, Україна звернулася до більш дешевої китайської продукції, щоб поповнити арсенал безпілотників.

Генеральний директор Skydio Адам Брай визнав, що його безпілотники виявились марними.

Журналісти із посиланням на українських посадовців зазначають, що БпЛА американського виробництва виявились крихкими та нездатними обійти системи РЕБ окупаційної армії РФ.

Зазначається, що в окремих випадках отримані Україною БпЛА від США не могли навіть злетіти, провалювали виконання місій або ж не повертались назад.

Американські безпілотники часто не можуть літати на заявлені відстані або нести значне корисне навантаження.

Керівники американських компаній-виробників безпілотників заявили, що для них стало сюрпризом розгортання радіоелектронної війни в Україні.

Як Україна вирішила проблему із небоєздатними американськими БпЛА

Проте ЗСУ знайшли способи отримати велику кількість безпілотників, а також запчастини до них з Китаю.

Військові використовують готові китайські безпілотники, переважно компанії SZ DJI Technology.

Автори матеріалу також зазначають, що Україна розгорнула власне виробництво БпЛА із використанням китайських компонентів.

Українські заводи випускають сотні тисяч невеликих дешевих дронів, які можуть нести вибухівку.

Вона також виробляє більші безпілотники, які можуть завдавати ударів вглиб території РФ і вражати російські кораблі у Чорному морі.