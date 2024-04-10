ЗСУ застосували новий ударний дрон RAM X ― відео

ЗСУ застосували новий ударний дрон RAM X

Згідно з повідомленням, українські аеророзвідники виявили російський зенітний комплекс «Тунгуска» на околицях населеного пункту Зоря на східному напрямку.

Після верифікації по виявленій цілі було завдано удару баражуючим боєприпасом RAM X. Унаслідок ураження російська бойова машина зазнала критичних пошкоджень.

На відео можна побачити зображення «Тунгуски» у двох різних об’єктивах камер, що мають різні інтерфейси та рухаються різними напрямками.

Перші кадри з дрону, що рухається у напрямку установки, найімовірніше, були зроблені тим самим баражуючим боєприпасом RAM X.

Що відомо про дрон RAM X

RAM X — це новий, раніше не анонсований ударний безпілотник. Судячи з назви, він є подальшим розвитком баражуючого боєприпасу RAM II.

Дрон на відео майже не видно на відміну від його попередніх моделей, що мали фюзеляж із великим розмахом крил від «Лелеки-100». Це може свідчити про зміну конструкції та зменшення розмірів.

Нагадаємо, що в лютому віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що два українські аналоги російського дрона-камікадзе «Ланцет» уже пройшли попередні випробування та невдовзі тестуватимуться в бойових умовах.