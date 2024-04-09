На Львівщині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури через атаку дронів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Львівщині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури через атаку дронів РФ

Максим Козицький / Львівська ОВА
енергетика

9 квітня уламки збитих на Львівщині російських "Шахедів" пошкодили об′єкт критичної інфраструктури, після чого зайнялася пожежа.

Що відомо про наслідки атаки РФ у Львівській області

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, "шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області.

За його словами, уламки безпілотників пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили.

Очільник ОВА додав, що обійшлося без жертв та постраждалих. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Що відомо про атаку РФ на Україну 9 квітня

Вночі з 8 на 9 квітня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Повітряна тривога була оголошена у південних та центральних регіонах України. Вибухи були в Полтавській області.

Пізніше "Шахеди" рушили у напрямку західних регіонів України. Повітряні Сили оголосили тривогу у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Хмельницькій області були вибухи, у Львівській області повідомляли про роботу ППО.

На Одещині уламки "Шахеда" пошкодили будинок і обірвали ЛЕП

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач, — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Окупанти запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

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