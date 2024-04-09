Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры из-за атаки дронов РФ

9 апреля обломки сбитых во Львовской области российских "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры, после чего загорелся пожар.
Что известно о последствиях атаки РФ во Львовской области
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, "шахеды" пытались атаковать Львовщину. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все вошедшие в воздушное пространство Львовской области беспилотники.
По его словам, обломки беспилотников повредили объект критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно потушили.
Глава ОВА добавил, что обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Что известно об атаке РФ на Украину 9 апреля
В ночь с 8 на 9 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена в южных и центральных регионах Украины. Взрывы были в Полтавской области.
Позже "Шахеды" двинулись в направлении западных регионов Украины. Воздушные Силы объявили тревогу во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В Хмельницкой области были взрывы, во Львовской области сообщали о работе ПВО.
В Одесской области обломки "Шахеда" повредили дом и оборвали ЛЭП
Оккупанты запустили по Украине 20 ударных БпЛА типа "Шахед" из мыса Чауда - Крым, Приморско-Ахтарск - РФ, а также четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из оккупированной Донетчины.
В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
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