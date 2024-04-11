Россия могла атаковать Украину крылатыми ракетами с субмарин — спикер ВМС ВСУ

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, заявлявший, что россияне практически не используют морские ракетоносители для ударов, сообщил о вероятности того, что ночью 11 апреля Россия применила подводные носители крылатых ракет в Черном море.

Россия, вероятно, атаковала Украину крылатыми ракетами с субмарин

Если подтвердится привлечение подлодок для обстрела, то можно будет говорить о новой тактике РФ — использовании субмарин для ударов по Украине крылатыми ракетами.

Об этом Плетенчук заявил в комментарии “Суспильне. Крым”.

По словам спикера ВМС ВСУ, Россия могла получить за применение крылатых ракет в Черном море ответное огневое поражение, поэтому она спрятала носители крылатых ракет в пункте базирования в Новороссийске и продолжала искать способы их применения.

Сегодня (11 апреля — ред.) есть вероятность, что враг применял вновь подводный носитель крылатых ракет. Если эта информация подтвердится, что он не просто так выходил в море из Новороссийска, то можно говорить о новой тактике применения, заключающейся в том, что враг применяет исключительно подводные носители крылатых ракет, но если будет подтверждение, что его применили для обстрела. Дмитрий Плетенчук Спикер ВМС ВСУ

Он отметил, что в составе Черноморского флота России было шесть носителей крылатых ракет проекта 636.3 "Варшавянка". Две из этих подлодок до начала полномасштабного вторжения были за пределами Черного моря, а четыре — оставались в акватории.

Плетенчук добавил, что одна дизель-электрическая субмарина этого проекта была уничтожена ударом Воздушных сил ВСУ — речь идет о "Ростов на Дону". Поэтому в строю остаются три подводных носителя крылатых ракет проекта 636. Каждый из них может нести на борту до четырех ракет. Таким образом, общий залп субмарина может составлять 12 ракет.

Второй элемент относительно новой тактики россиян в Черном море заключается в увеличении воздушных компонентов по патрулированию прибрежной полосы и акватории: применение вертолетов и устаревших самолетов типа Бе-12 или других летательных аппаратов. Поэтому следует ожидать, что случаи как с Ка-27 могут повторяться. Поделиться

Ракетная атака 11 апреля

Воздушные силы сообщают, что за ночь было уничтожено 18 ракет и 39 ударных дронов.

Основным направлением удара была Львовская область.

Всего враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская обл.);

6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К (район пусков — Тамбовская область);

12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл.);

40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым).

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.).

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.