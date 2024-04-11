Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина".

Все работники, которые были на смене при обстреле, живы, — добавил он. Поделиться

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Ранее в Киевской ОВА заявили, что силы РФ атаковали один из энергетических объектов области. Пожар частично погашен.

Энергетики и все службы оперативно отреагировали на последствия, переподключили сеть, благодаря чему все жители Киевщины со светом. Водоснабжение и водоотвод в пострадавшем сообществе восстановлено. Поделиться

Ранее 22 марта 2024 полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС на Донетчине.

Ракетная атака РФ 11 апреля

Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.

Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.