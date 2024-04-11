Ракетный удар РФ полностью разрушил Трипольскую ТЭС в Киевской области
Категория
Экономика
Дата публикации

Ракетный удар РФ полностью разрушил Трипольскую ТЭС в Киевской области

Трипольская ТЭС
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Источник:  Интерфакс-Украина

Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина".

Все работники, которые были на смене при обстреле, живы, — добавил он.

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Ранее в Киевской ОВА заявили, что силы РФ атаковали один из энергетических объектов области. Пожар частично погашен.

Энергетики и все службы оперативно отреагировали на последствия, переподключили сеть, благодаря чему все жители Киевщины со светом. Водоснабжение и водоотвод в пострадавшем сообществе восстановлено.

Ранее 22 марта 2024 полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС на Донетчине.

Ракетная атака РФ 11 апреля

Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.

Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

  • В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры.

  • По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

  • В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

  • Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

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