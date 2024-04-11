Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена
Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина".
В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.
В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Ранее в Киевской ОВА заявили, что силы РФ атаковали один из энергетических объектов области. Пожар частично погашен.
Ранее 22 марта 2024 полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС на Донетчине.
Ракетная атака РФ 11 апреля
Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.
Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры.
По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.
В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
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