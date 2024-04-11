Ракетний удар РФ повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ракетний удар РФ повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині

Трипільська ТЕС
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області.

Трипільська ТЕС на Київщині повністю знищена

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі, — додав він.

Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Вона є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Раніше в Київській ОВА заявили, що сили РФ атакували один з енергетичних об’єктів області. Пожежа частково погашена.

Енергетики та всі служби оперативно відреагували на наслідки, перепідключили мережу, завдяки чому всі мешканці Київщини наразі зі світлом. Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді відновлене.

Раніше 22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Ракетна атака РФ 11 квітня

Війська РФ вночі завдали удару по Україні 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.

Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

  • На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури.

  • По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону без електропостачання.

  • У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

  • На Львівщині уражено обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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