Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області.
Трипільська ТЕС на Київщині повністю знищена
Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі "Інтерфакс-Україна".
Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.
Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.
Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Вона є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Раніше в Київській ОВА заявили, що сили РФ атакували один з енергетичних об’єктів області. Пожежа частково погашена.
Раніше 22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.
Ракетна атака РФ 11 квітня
Війська РФ вночі завдали удару по Україні 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.
Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури.
По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
На Львівщині уражено обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
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